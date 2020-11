Tale e Quale Show: ecco il vincitore dell’edizione 2020 (Di sabato 21 novembre 2020) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. La scorda edizione fu vinta da Pago che però non gli è andata altrettanto bene. Il torneo è stato vinto da Lidia Schillaci, medaglia d’argento nell’edizione 2019. Al secondo posto del podio ci va Agostino Penna (vincitore dell’edizione 2019) mentre al terzo posto ci finisce Virginio. Vince il Torneo di #TaleeQualeShow 2020 @lidiaschillaci pic.twitter.com/hLkMRAj2Ah — Tale e Quale Show (@TaleeQualeShow) November 20, 2020 La Schillaci in tutto il torneo ha imitato: Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Beyoncé e ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 21 novembre 2020) Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di, il programma condotto da Carlo Conti. La scorda edizione fu vinta da Pago che però non gli è andata altrettanto bene. Il torneo è stato vinto da Lidia Schillaci, medaglia d’argento nell’edizione 2019. Al secondo posto del podio ci va Agostino Penna (2019) mentre al terzo posto ci finisce Virginio. Vince il Torneo di #@lidiaschillaci pic.twitter.com/hLkMRAj2Ah —(@) November 20,La Schillaci in tutto il torneo ha imitato: Ornella Vanoni, Antonella Ruggiero, Beyoncé e ...

RollingStoneita : “Tale e Quale Show” ha usato il blackface per imitare Ghali #21novembre - repubblica : Ghali contro 'Tale e quale': 'Non c'era bisogno di scurirsi la faccia per imitarmi' - CAppestato : @quasiattivista Definizione di Blackface: 'PARODIA MACCHIETTISTICA E DENIGRATORIA tramite applicazione di trucco sc… - SimoneTavelin : Ghali cazzo fai l’offeso per l’imitazione di Sergio Múñiz a Tale e quale show? Pensa a lui che ha dovuto cantare qu… - DirettaSicilia : La siciliana Lidia Schillaci vince a Tale e Quale Show su Rai1 -