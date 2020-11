Racconta una bugia: per colpa sua 1,7 milioni di persone finiscono in lockdown (Di sabato 21 novembre 2020) Un’intera regione e un milione e 700 mila persone finite in lockdown per colpa di una bugia. Proprio così. È quanto successo in Australia, come riferisce il quotidiano Sydney Morning Herald, a causa di una falsa dichiarazione rilasciata da uno spagnolo di 36 anni, dipendente di una pizzeria risultato positivo al Covid. L’uomo ha infatti Raccontato gli incaricati dell’azienda sanitaria locale che lo avevano chiamato per tracciare tutti i suoi contatti, di essersi recato l’ultima volta in una pizzeria di Adelaide, il Woodville Pizza Bar, come cliente, e di essersi comprato una pizza da asporto. Peccato però che in realtà lui fosse un dipendente del locale. Una differenza affatto secondaria dal momento che la sua bugia ha spinto gli addetti al tracciamento a dedurre che avesse contratto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Un’intera regione e un milione e 700 milafinite inperdi una. Proprio così. È quanto successo in Australia, come riferisce il quotidiano Sydney Morning Herald, a causa di una falsa dichiarazione rilasciata da uno spagnolo di 36 anni, dipendente di una pizzeria risultato positivo al Covid. L’uomo ha infattito gli incaricati dell’azienda sanitaria locale che lo avevano chiamato per tracciare tutti i suoi contatti, di essersi recato l’ultima volta in una pizzeria di Adelaide, il Woodville Pizza Bar, come cliente, e di essersi comprato una pizza da asporto. Peccato però che in realtà lui fosse un dipendente del locale. Una differenza affatto secondaria dal momento che la suaha spinto gli addetti al tracciamento a dedurre che avesse contratto ...

