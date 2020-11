Litiga in piazza con la ex e si scaglia contro i Carabinieri: 36enne arrestato (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (Av) – I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno tratto in arresto un 36enne di Sant’Angelo dei Lombardi, ritenuto responsabile dei reati di “Lesioni personali” e “Resistenza a Pubblico Ufficiale”. È accaduto nella serata di ieri a Lioni, nella centralissima piazza della Vittoria: l’uomo avvicinata l’ex moglie, alla presenza di alcuni cittadini inscena con la stessa un’animata lite. Sul posto prontamente interviene una pattuglia della locale Stazione, già presente in quell’area nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalla Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità. Invitato dai Carabinieri a mantenere la calma, da subito l’esagitato non ha fatto mistero di non gradire ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLioni (Av) – Idella Stazione di Lioni hanno tratto in arresto undi Sant’Angelo dei Lombardi, ritenuto responsabile dei reati di “Lesioni personali” e “Resistenza a Pubblico Ufficiale”. È accaduto nella serata di ieri a Lioni, nella centralissimadella Vittoria: l’uomo avvicinata l’ex moglie, alla presenza di alcuni cittadini inscena con la stessa un’animata lite. Sul posto prontamente interviene una pattuglia della locale Stazione, già presente in quell’area nell’ambito della capillare attività dillo del territorio, quotidianamente svolta dalla Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità. Invitato daia mantenere la calma, da subito l’esagitato non ha fatto mistero di non gradire ...

