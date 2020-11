Lazio più forte di pioggia e vento, 2-0 al Crotone (Di sabato 21 novembre 2020) – Chi ha detto che il cattivo tempo, le pessime condizioni del campo allagato favoriscono le squadre povere a danno di quelle più tecniche? Balle, oggi la Lazio ha dimostrato che pioggia e vento non impediscono a campioni come quelli biancocelesti di dimostrare il loro valore. Più forte del vento, più forte della pioggia, la Lazio ha vinto senza problemi per 2-0 nel campo del Crotone. E ha vinto con i gol dei due attaccanti più tecnici, Immobile e Correa, che non si sono fermati un momento attraversando coraggiosamente le paludi che provavano a proteggere il portiere Cordaz. Primo e secondo tempo controllati dai romani, sovrastando i pur volonterosi avversari, mai domi, che hanno tentato fino all’ultimo secondo di contrastare e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 21 novembre 2020) – Chi ha detto che il cattivo tempo, le pessime condizioni del campo allagato favoriscono le squadre povere a danno di quelle più tecniche? Balle, oggi laha dimostrato chenon impediscono a campioni come quelli biancocelesti di dimostrare il loro valore. Piùdel, piùdella, laha vinto senza problemi per 2-0 nel campo del. E ha vinto con i gol dei due attaccanti più tecnici, Immobile e Correa, che non si sono fermati un momento attraversando coraggiosamente le paludi che provavano a proteggere il portiere Cordaz. Primo e secondo tempo controllati dai romani, sovrastando i pur volonterosi avversari, mai domi, che hanno tentato fino all’ultimo secondo di contrastare e ...

