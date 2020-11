Campo bipiani di Ponticelli | progetti urbanistici e prospettive

(Di sabato 21 novembre 2020) Comune di Napoli: le commissioni Politiche urbane e Patrimonio hanno fatto il punto sui lavori di bonifica, smantellamento e demolizione di 104 alloggi contenenti amianto neldi. La Giunta comunale ha recentemente adottato una delibera di approvazione, in linea tecnica e economica, del progetto esecutivo per i lavori di bonifica, smantellamento, demolizione e smaltimento a rifiuto di 104 alloggi contenenti amianto neldi. Le commissioni Politiche urbane e Patrimonio, presiedute rispettivamente da Mario Coppeto e Carmine Sgambati, hanno fatto il punto della situazione con l’assessore alle Politiche urbane Carmine Piscopo, l’assessora al Patrimonio Alessandra Clemente e l’assessora al Diritto all’abitare e alle Politiche per la casa ...

Potrebbe essere l'ultimo Natale da trascorrere negli alloggi in amianto per i residenti del «campo bipiani» di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. I container furono ...L’intervento, finanziato a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana per un importo di circa 2 milioni di euro, riguarda 104 alloggi ubicati in via Fuortes ...