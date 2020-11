Mattarella: “Il virus sta minando il futuro delle prossime generazioni” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Superando ogni confine, il virus sta minando il futuro delle prossime generazioni”. Ne è convinto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha deciso di pubblicare un messaggio rivolto proprio ai più giovani, privati di sogni da questi tempi difficili. La giornata di oggi “quest’anno assume un particolare significato in presenza di una pandemia che a livello globale produce un forte impatto proprio sui più fragili e a rischio di discriminazione e violazione dei diritti”, scrive il Capo dello Stato. “Tutti noi siamo chiamati ad uno sforzo responsabile per tutelare i più piccoli e sostenere i genitori in difficoltà evitando che si possano allargare ulteriormente le disuguaglianze ... Leggi su italiasera (Di venerdì 20 novembre 2020) “Superando ogni confine, ilstail. Ne è convinto il Presidente della Repubblica Sergio, che nella Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ha deciso di pubblicare un messaggio rivolto proprio ai più giovani, privati di sogni da questi tempi difficili. La giornata di oggi “quest’anno assume un particolare significato in presenza di una pandemia che a livello globale produce un forte impatto proprio sui più fragili e a rischio di discriminazione e violazione dei diritti”, scrive il Capo dello Stato. “Tutti noi siamo chiamati ad uno sforzo responsabile per tutelare i più piccoli e sostenere i genitori in difficoltà evitando che si possano allargare ulteriormente le disuguaglianze ...

