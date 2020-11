Mascherine: gli errori da non commettere per evitare il contagio (Di venerdì 20 novembre 2020) Mascherine: quale dispositivi di protezione possono essere riutilizzati? Quanto durano? E dove conservarli? Ecco i 5 errori da non commettere per evitare il contagio. Gli errori da evitare Sono cinque gli errori da non commettere, quando si indossa la mascherina, per evitare il contagio. Numero uno: Mai toccare la mascherina con le mani se non adeguatamente disinfettate. Anche aggiustarsi costantemente il dispositivo di protezione è secondo gli esperti un comportamento a rischio. La mascherina va messa e va tolta solo dopo essersi lavati le mani. Numero due: Indossare la mascherina non vuol dire fare a meno del distanziamento fisico che deve essere, comunque, sempre rispettato. Nel caso ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020): quale dispositivi di protezione possono essere riutilizzati? Quanto durano? E dove conservarli? Ecco i 5da nonperil. GlidaSono cinque glida non, quando si indossa la mascherina, peril. Numero uno: Mai toccare la mascherina con le mani se non adeguatamente disinfettate. Anche aggiustarsi costantemente il dispositivo di protezione è secondo gli esperti un comportamento a rischio. La mascherina va messa e va tolta solo dopo essersi lavati le mani. Numero due: Indossare la mascherina non vuol dire fare a meno del distanziamento fisico che deve essere, comunque, sempre rispettato. Nel caso ci ...

