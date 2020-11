Autismo: grazie a un avatar più vicino l’obiettivo di un farmaco (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

GMDublin87 : RT @marinaviola: 'Oggi mister Shmoo ha compiuto ventiquattro anni'. Condividete e vi dico un segreto. Grazie. - moriirinn : @lesbicattiva Ti sono vicina anche io ?? Io per anni ho pensato a un possibile autismo, ma grazie alla mia partner (… - tumuovilmondo : @KoishiBumbleBee Ciao! Scusami tanto, non sono sicura se in quel passo io abbia ripreso le parole della fonte o se… - stefano_b_l : RT @marinaviola: 'Oggi mister Shmoo ha compiuto ventiquattro anni'. Condividete e vi dico un segreto. Grazie. - pantareipantare : RT @pointle98419099: @PoliticaPerJedi Mio figlio è autistico mia mamma ha il Parkinson. Mia mamma ha anche 80 anni, sono contenta? No, però… -

Ultime Notizie dalla rete : Autismo grazie Autismo: grazie a un avatar più vicino l’obiettivo di un farmaco Meteo Web A Genova una cena benefica in versione delivery per aiutare le persone con autismo

Genova. Il difficile momento che anche Genova e la Liguria stanno attraversando a causa della pandemia non stoppa la forza e la volontà di dar vita a progetti benefici, volti a dare una mano a chi ha ...

Carminati, la sua villa diventa un centro per i disturbi dell’autismo

La villa di Sacrofano di Massimo Carminati, il principale imputato nei processi su Mafia Capitale, è stata assegnata alla Asl Roma 4 in comodato d’uso. La Asl vi realizzerà un centro diurno per famigl ...

Genova. Il difficile momento che anche Genova e la Liguria stanno attraversando a causa della pandemia non stoppa la forza e la volontà di dar vita a progetti benefici, volti a dare una mano a chi ha ...La villa di Sacrofano di Massimo Carminati, il principale imputato nei processi su Mafia Capitale, è stata assegnata alla Asl Roma 4 in comodato d’uso. La Asl vi realizzerà un centro diurno per famigl ...