Appendino rischia il carcere | la svolta sui fatti di piazza San Carlo

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 20 novembre 2020) Martina Piumatti Richiesta condanna di 1 anno e 8 mesi. Le accuse sono disastro, omicidio e lesioni colpose. Per il pmavrebbe potuto impedire la mattanza Torino,San, 3 giugno 2017. Il maxi schermo proietta la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. I tifosi sono assiepati sotto lo schermo. A un certo punto qualcosa scatena il panico e la folla fugge in massa e si schiaccia contro le transenne. Bilancio: 1500 feriti e due morti. Tre anni dopo, arriva la: una condanna a 1 anno 8 mesi per la sindaca di Torino Chiaraimputata nel processo per idiSan. È la richiesta avanzata nel corso dell'udienza preliminare dal pm Vincenzo Pacileo, titolare dell'inchiesta ...