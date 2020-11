Amici | Stash dei ‘The Kolors’ fa una commovente dedica a sua figlia che sta per nascere

(Di venerdì 20 novembre 2020), cantante dei, sta per diventare presto padre. Nell’attesa ha deciso di farle unasul suo profilo privato di Instagram., lo scorso giugno era stato invitato da Maria De Filippi per partecipare ad un’edizione di ‘Speciali’. Proprio in quell’occasione la nota conduttrice ha dato il lieto annuncio, seguito da L'articolo

trash_italiano : #Amici20, fuori Timor Steffens e Stash: entrano Lorella Cuccarini e Arisa - QuotidianPost : Stash e l’incontenibile felicità di diventare papà: lo scatto social commuove - ladramarmellate : RT @gloriagarofaloo: 'caro concorrente di amici, questo armadietto mi ha portato fortuna, spero la porti anche a te. Stash' e poi vinse. St… - Micaelainnao_ : RT @gloriagarofaloo: 'caro concorrente di amici, questo armadietto mi ha portato fortuna, spero la porti anche a te. Stash' e poi vinse. St… - RussoniArianna : RT @gloriagarofaloo: 'caro concorrente di amici, questo armadietto mi ha portato fortuna, spero la porti anche a te. Stash' e poi vinse. St… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Stash

Gossip e TV

Stash, lo scorso giugno era stato invitato da Maria De Filippi per partecipare ad un’edizione di ‘Amici Speciali’. Proprio in quell’occasione la nota conduttrice ha dato il lieto annuncio, seguito da ...Stash dei The Kolors è pronto a diventare papà e la sua dedica alla figlia in arrivo su Instagram è dolcissima: 'Tu, il centro di ogni cosa'.