"Sarà un Natale sobrio, anche se il contagio cala". Conte: "Ci stiamo preparando a vari scenari" (Di giovedì 19 novembre 2020) "Veglioni, festeggiamenti, baci, abbracci: questo non è possibile. Occorre buon senso. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio con un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive: non ce lo possiamo permettere, sarebbe folle. Dobbiamo predisporci ad un Natale più sobrio, ci auguriamo comunque che l'economia possa svilupparsi, che si possano fare acquisti e scambiare doni. Ma non sono pensabili baci, abbracci, festeggiamenti, festoni, festini, indipendentemente dalla curva epidemiologica". Per quanto possa sembrare ormai scontato ripeterlo, bene ha fatto invece il premier Conte a rimarcarlo anche oggi, ricordando che "Dobbiamo predisporci a un Natale più sobrio rispetto al passato".

gaiatortora : Ma chissenefrega del Natale si può dire? Sarà la volta buona per recuperarne il vero senso. Che non è quello dei cenoni e dei regali. - LucaDondoni : Questa cosa dei TG che la menano da giorni sulle tavolate, i parenti, e «oddio cosa faranno gli italiani a Natale?»… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - AlexejSan : @LeonardoPanetta Ci saranno cori natalizi dai balconi freddi e ricette da postare. Tutti a rivendicare la propria a… - MusicaosEditore : A Natale sarà impossibile… -

