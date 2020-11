PS5 e l' inaspettato ostacolo dell' inserire il disco dalla parte corretta

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 19 novembre 2020) PlayStation 5 è finalmente disponibile in tutto il mondo, con l'Europa che chiude il primo ciclo di spedizionia console. Tuttavia alcuni giocatori stanno riscontrando un particolare "problema": la console non va? Si blocca? Non si connette a internet? Niente di tutto questo: a quanto pare PS5 per qualcuno non è così intuitiva visto che ci sono problemi ailnel modo giusto. Ebbene sì: ci sono diversi thread aperti su ResetEra di giocatori che chiedono aiuto perché inserendo ilnella console ricevono il messaggio che il supporto fisico non viene riconosciuto. Dove normalmente si trova l'icona del gioco PS5, viene visualizzato il testo "non supportato" mentre un messaggio pop-up dice: "Questonon è supportatoPS5". Non è un ...