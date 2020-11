Nel Lazio indice di contagio Rt scende a 0 9

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma – “Nelil valore RT (livello di trasmissione del virus, ndr)sotto a 1 e si attesta a 0.9”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato. “Inoltre diminuisce il tempo mediano tra la data di inizio sintomi e la data di diagnosi da 4 a 2 giorni- continua D’Amato-Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e’ al 32% e quello di area medica per pazienti Covid al 49%. Non bisogna abbassare la guardia, occorre ancora tempo”.

