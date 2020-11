Napoli | dieci ragazzi giocano a calcio in piena città | sanzionati e porte sequestrate

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 novembre 2020) Una partita diche non si può fare. E’ accaduto a, in Piazza Mercato, dove, come avvenuto domenica scorsa nel primo giorno di zona rossa si gioca a, ma stavolta arrivano i carabinieri. Ieri pomeriggio i militari della compagnia Stella, su segnalazione di cittadini della zona, hanno interrotto una partita e i(una decina circa) sono fuggiti. Due giovani di 21 e 23 anni sono stati identificati esecondo quanto previsto dalla normativa anticontagio. Le dueutilizzate per la partita sono state. SportFace.