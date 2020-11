La sanità pubblica va riorganizzata, ma quale modello seguire? Vi dico la mia (Di giovedì 19 novembre 2020) In questo momento, nel Sistema Sanitario Nazionale pubblico, sottoposto al violento attacco della seconda ondata di pandemia da Covid-19, ci sentiamo tutti sulle “sponde del Piave”: ci rendiamo conto di combattere al meglio delle nostre possibilità come medici, ma con gravissime lacune sul piano organizzativo-gestionale. Temo che queste lacune ci obbligheranno ad una revisione profonda del più bel dono che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri Padri costituenti, ma che, nel corso del tempo, abbiamo svilito e mortificato sin quasi a perderlo: il Sistema Sanitario Nazionale pubblico, universale e solidale. Innanzitutto, stiamo combattendo senza un unico comando in capo – come lo fu all’epoca il napoletano Diaz – ma, a causa delle regionalizzazione del Ssn, con ben 21 generali di brigata del tutto svincolati da un rigido controllo centralizzato e tra essi sono facilmente riconoscibili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) In questo momento, nel Sistema Sanitario Nazionale pubblico, sottoposto al violento attacco della seconda ondata di pandemia da Covid-19, ci sentiamo tutti sulle “sponde del Piave”: ci rendiamo conto di combattere al meglio delle nostre possibilità come medici, ma con gravissime lacune sul piano organizzativo-gestionale. Temo che queste lacune ci obbligheranno ad una revisione profonda del più bel dono che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri Padri costituenti, ma che, nel corso del tempo, abbiamo svilito e mortificato sin quasi a perderlo: il Sistema Sanitario Nazionale pubblico, universale e solidale. Innanzitutto, stiamo combattendo senza un unico comando in capo – come lo fu all’epoca il napoletano Diaz – ma, a causa delle regionalizzazione del Ssn, con ben 21 generali di brigata del tutto svincolati da un rigido controllo centralizzato e tra essi sono facilmente riconoscibili ...

