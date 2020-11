Interruzioni elettriche | ARERA | “Restituiti 112 milioni a consumatori”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Per lenella fornitura di energia elettrica di responsabilità dei distributori nel 2019 sono oltre 112 idi euro (contro i 45 del 2018) che verranno restituiti dagli operatori ai consumatori come penalità per i disservizi e che andranno a riduzione delle tariffe di distribuzione complessive. Il bilancio 2019 della regolazione premi-penalità della durata e del numero dellesenza preavviso, lunghe e brevi – con cui– l’Autorità di Regolazione per l’Energia, le Reti e l’Ambiente – da anni incentiva il miglioramento della continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica – fotografa quindi un peggioramento del quadro, rispetto ai miglioramenti costanti avvenuti dal 2000 al 2016. Il meccanismo si basa su una raccolta dati resa possibile anche quest’anno ...