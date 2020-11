"Ho tenuto paziente intubato in pronto soccorso 30 ore". Il racconto di un medico di Milano (Di giovedì 19 novembre 2020) “Sono arrivato a tenere in pronto soccorso una trentina di pazienti per più giorni. Uno di loro intubato per 30 ore, un altro col casco per sei giorni. Tutti sulle barelle, così vicine che gli infermieri ci devono salire sopra per dare la terapia perché in mezzo non ci passano”. Lo racconta all'AGI Marco Bordonali, direttore del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Milano secondo il quale la seconda ondata “è peggio della prima perché porta delle criticità nuove, di tipo organizzativo”. "La prima ondata è stata gestita meglio" “Il paradosso – spiega - è che la prima ondata così violenta ha colto tutti impreparati ma ha avuto il vantaggio di beneficiare di ospedali dedicati solo al Covid e questo comportava che ogni paziente in tempi relativamente ... Leggi su agi (Di giovedì 19 novembre 2020) “Sono arrivato a tenere inuna trentina di pazienti per più giorni. Uno di loroper 30 ore, un altro col casco per sei giorni. Tutti sulle barelle, così vicine che gli infermieri ci devono salire sopra per dare la terapia perché in mezzo non ci passano”. Lo racconta all'AGI Marco Bordonali, direttore deldell'ospedale San Giuseppe disecondo il quale la seconda ondata “è peggio della prima perché porta delle criticità nuove, di tipo organizzativo”. "La prima ondata è stata gestita meglio" “Il paradosso – spiega - è che la prima ondata così violenta ha colto tutti impreparati ma ha avuto il vantaggio di beneficiare di ospedali dedicati solo al Covid e questo comportava che ogniin tempi relativamente ...

sulsitodisimone : 'Ho tenuto paziente intubato in pronto soccorso 30 ore'. Il racconto di un medico di Milano - markgmm : @repubblica 1 Mr.Arcuri gioca con le parole ma chissà x se capisce ciò che dice. Narra:in Germania 30000 posti in T… - emato64 : #nonelarena ma se un primario ti dice che ogni paziente tenuto in OBI in PS ti arriva una pioggia di soldi secondo… - Shinrakygdr : @katokygdr @fraldariuskygdr -in qualche marachella. Origliò silente la risposta del paziente curato, provando una c… - ChP_Baudelaire : ... di tutte le storie che vi ho raccontato quando ero vostra paziente quali si sono insinuate nella vostra mente?… -

Ultime Notizie dalla rete : tenuto paziente "Ho tenuto paziente intubato in pronto soccorso 30 ore". Il racconto di un medico di Milano AGI - Agenzia Italia A casa e in sicurezza: il braccialetto che tiene collegato l'isolato Covid con il medico

Li trasmette al 118 e all'Usca di riferimento. Può essere inviato anche ad altri medici di riferimento del paziente. Il progetto del 118 di Arezzo è il primo in Italia e tra i primi in Europa e presto ...

Salute: 'Il cuore conta su di te', campagna per chi ha avuto un infarto

che in chi ha già avuto un infarto devono essere tenuti sotto controllo. Mettere il paziente e i suoi bisogni al centro del nostro agire è per Amgen la mossa vincente, l'unica per dare scacco matto ...

Li trasmette al 118 e all'Usca di riferimento. Può essere inviato anche ad altri medici di riferimento del paziente. Il progetto del 118 di Arezzo è il primo in Italia e tra i primi in Europa e presto ...che in chi ha già avuto un infarto devono essere tenuti sotto controllo. Mettere il paziente e i suoi bisogni al centro del nostro agire è per Amgen la mossa vincente, l'unica per dare scacco matto ...