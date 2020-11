Covid, la mortalità torna a crescere: +23% in diverse città (Di giovedì 19 novembre 2020) Ad ottobre “si rileva un incremento di mortalità sia al Nord (+22%) che al Centro-Sud (+23%) con un eccesso significativo in diverse città”. In particolare, dal 28 ottobre al 3 novembre “si conferma il trend in crescita osservato a partire da metà ottobre in diverse città del Nord (Torino, Genova, Milano) e del Centro Sud L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 19 novembre 2020) Ad ottobre “si rileva un incremento disia al Nord (+22%) che al Centro-Sud () con un eccesso significativo in”. In particolare, dal 28 ottobre al 3 novembre “si conferma il trend in crescita osservato a partire da metà ottobre indel Nord (Torino, Genova, Milano) e del Centro Sud L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

