Borsa New York prosegue in rosso

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Tele) – Wall Street si conferma debole a metà seduta, complici alcuni dati macro deludenti, come quello sulla disoccupazione. A pesare sul sentiment concorre anche la crescita dei contagi di Covid e gli impatti sull’economia. Il Dow Jones scambia con un calo dello 0,29%, mentre l’S&P-500 è piatto a 3.565 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,41%); sulla parità l’S&P 100 (-0,04%). Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti utilities (-1,32%), sanitario (-0,50%) e finanziario (-0,45%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+1,55%), Raytheon Technologies (+0,94%) e Chevron (+0,89%). Sensibili perdite per United Health, in calo del 2,24%. Preda dei venditori Walt Disney, con un decremento dell’1,32%. Si concentrano le vendite su American ...