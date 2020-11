Arera | Codacons | Fondamentale per tutela consumatori e concorrenza imprese

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. (Labitalia) - "Il ruolo diper ladeie per stimolare latra ledel settore". Così Gianluca Di Ascenzo, del collegio di presidenza del, in un'intervista all'Adnkronos/Labitalia, sui 25 anni di, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente. "Il consumatore - spiega - si trova infatti spaesato nell'operare una scelta, perché la vera sfida è creare un bilanciamento tra le oltre 750che operano nel mercato libero". "Il consumatore - sottolinea Di Ascenzo - deve essere accompagnato nella scelta dell'operatore a cui affidarsi, ma nello stesso tempo si devono affermare i diritti delle campagne informative di tutti gli operatori presenti, ...

Ultime Notizie dalla rete : Arera Codacons

Yahoo Finanza

Roma, 27 set. (askanews) - "In arrivo la stangata d'autunno sulle bollette luce e gas degli italiani". Lo denuncia il Codacons, in vista ...Roma, 19 nov. (Labitalia) - "Il ruolo di Arera è fondamentale per la tutela dei consumatori e per stimolare la concorrenza tra le imprese del settore". Così Gianluca Di Ascenzo, del collegio di presid ...