Apple abbassa le commissioni del suo Store per gli sviluppatori più piccoli (Di giovedì 19 novembre 2020) (Foto: Pixabay)Apple rivede i tanto criticati costi del suo App Store, ma non per tutti. Il colosso di Cupertino ha annunciato l’App Store small business program, un aggiornamento delle sue condizioni che a partire dal 2021 permetterà a imprese e aziende di sviluppo con fatturato al di sotto un milione di dollari annui di pagare commissioni del 15% per la vendita di servizi e prodotti sullo Store della Mela. La riduzione sarà applicata da Apple alle aziende già iscritte al suo Store che nel 2020 riporteranno fatturati inferiori a un milione di dollari, dopo aver sottratto le commissioni di Apple, e ovviamente a quelle che decideranno di iscriversi. Secondo l’azienda, a poter beneficiare delle nuove condizioni sarà la maggioranza degli ... Leggi su wired (Di giovedì 19 novembre 2020) (Foto: Pixabay)rivede i tanto criticati costi del suo App, ma non per tutti. Il colosso di Cupertino ha annunciato l’Appsmall business program, un aggiornamento delle sue condizioni che a partire dal 2021 permetterà a imprese e aziende di sviluppo con fatturato al di sotto un milione di dollari annui di pagaredel 15% per la vendita di servizi e prodotti sullodella Mela. La riduzione sarà applicata daalle aziende già iscritte al suoche nel 2020 riporteranno fatturati inferiori a un milione di dollari, dopo aver sottratto ledi, e ovviamente a quelle che decideranno di iscriversi. Secondo l’azienda, a poter beneficiare delle nuove condizioni sarà la maggioranza degli ...

