Ambra Angiolini | il dramma | “Mi deformava | la prima volta a 15 anni”

Leggi su viagginews

(Di giovedì 19 novembre 2020) La conduttrice e attricetorna a parlare della bulimia e del suo: “Mi, laa 15. L’attriceha deciso di raccontare ilche l’ha accompagnata per anni e in questi giorni è uscito in libreria “InFame”, in cui ripercorre le tappe della sua battaglia contro L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com