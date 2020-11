Almanacco del 19-11-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 19 novembre 2020)del giorno è giovedì 19 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Ma sì ma non è Massimo deriva dal latino Maxima superlativo di Magno se significa eri più grande di tutti Sono la zia oggi Indira Gandhi Calvin Klein e Jodie Foster Noi andiamo a fare invece gli auguri ai nostri più oggi Roger qui e non gli auguri di andiamo a fare a Giulio Davide è John auguri a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni con voi andiamo a fare il nostro consueto Viaggio nel tempo e infatti 19 novembre ma del 1955 debutta Lascia o raddoppia il quiz condotto da Mike Bongiorno successo clamoroso all’epoca dovete pensare la TVnon è ancora arrivata nelle case di tutti ma per vedere mai che la gente affolla i locali pubblici level 19 novembre 1996 la storica visita di Fidel Castro in Vaticano in occasione a Roma dell’incontro mondiale sull’alimentazione ...