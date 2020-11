Uragano Iota ore drammatiche in Centro America (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono ore drammatiche nel Centro America colpito solo due settimane fa dall’Uragano Eta: i terreni sono già saturi. L’ex Uragano Iota, dopo il suo impatto sul Nicaragua, continuerà a imperversare nel Centro America fino a giovedì. Si contano già 6 vittime tutte legate alla furia dell’Uragano e alle alluvioni ad esso collegate. Iota ha raggiunto lunedì Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono orenelcolpito solo due settimane fa dall’Eta: i terreni sono già saturi. L’ex, dopo il suo impatto sul Nicaragua, continuerà a imperversare nelfino a giovedì. Si contano già 6 vittime tutte legate alla furia dell’e alle alluvioni ad esso collegate.ha raggiunto lunedì

