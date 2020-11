“Uomini e Donne” | Karina Cascella come una furia contro una dama | «Per me è follia…»

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 18 novembre 2020) La sfilata di ieri, martedì 17 novembre, a “Uomini e donne”, ha sconvolto non solo il popolo del web, che sui social si è dato un gran da fare in apprezzamenti di ogni tipo, ma anche alcuni vip. Tra i tanti a commentare le passerelle delle dame del Trono Over, che ha manifestato tutto il suo disappunto per l’outfit di una donna. Le signore si sono sfidate sul tema «Ti porto nel mio sogno d’amore»: Roberta Di Padua con l’abito da sposa dalla scollatura vertiginosa, Sabina nei panni di odalisca sensuale de “Le mille e una notte”, Gemma Galgani a piedi nudi avvolta da un enorme cardigan, che non copriva le gambe. Insomma un bel calderone… leggi anche l’articolo —> Gemma Galgani demolita da Tinì Cansino con una battuta choc: l’ha ...