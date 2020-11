La pandemia è un’occasione per ripensare alla vita delle persone con disabilità (Di mercoledì 18 novembre 2020) È necessario garantire a tutti la possibilità di vivere dove e come si vuole, e non solo in residenze assistite. Per questo servono reti di sostegno e strategie a lungo termine. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 18 novembre 2020) È necessario garantire a tutti la possibilità di vivere dove e come si vuole, e non solo in residenze assistite. Per questo servono reti di sostegno e strategie a lungo termine. Leggi

Librimondadori : Le uniche 'aziende' a non aver risentito della crisi causata dal Covid-19 sono le mafie. Per loro la pandemia è un’… - CittadinidiTwtt : Lockdown e pandemia sono stati momenti drammatici ma anche un'opportunità per velocizzare i processi della digitali… - LorenzoSassi : Manovra, Landini: 'Rivendichiamo un confronto per migliorare il testo' 'Pochi 38 mld, mancano riforma fiscale e de… - silamberti : RT @CittadinidiTwtt: Lockdown e pandemia sono stati momenti drammatici ma anche un'opportunità per velocizzare i processi della digitalizza… - morsmordraco : La pandemia poteva essere un’opportunità per sviluppare il teletrasporto invece no che occasione sprecata dannata scienza -

Ultime Notizie dalla rete : pandemia un’occasione Medicoora: dal cuore della pandemia, dal mondo delle Start Up, arriva l'APP per non lasciare più indietro nessuno Fortune Italia