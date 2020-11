I Paesi del “Quad” insieme per un’imponente esercitazione navale (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Quad (Quadrilateral Security Dialogue) è un forum tra Stati Uniti, Giappone, India e Australia concepito per stringere ulteriormente i legami diplomatici tra i quatto Stati che si affacciano sull’area dell’Indo-Pacifico e per espandere il livello di cooperazione reciproca al fine di opporre una visione geopolitica “occidentale” a quella cinese, in modo quindi da limitare InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il Quad (Quadrilateral Security Dialogue) è un forum tra Stati Uniti, Giappone, India e Australia concepito per stringere ulteriormente i legami diplomatici tra i quatto Stati che si affacciano sull’area dell’Indo-Pacifico e per espandere il livello di cooperazione reciproca al fine di opporre una visione geopolitica “occidentale” a quella cinese, in modo quindi da limitare InsideOver.

MSF_ITALIA : Si stima che circa l’80% delle dosi iniziali del vaccino di #Moderna siano già vincolate da accordi bilaterali non… - marcodimaio : Con il veto di Ungheria e Polonia al bilancio Ue 2021/2027 si blocca l’erogazione dei fondi del Recovery Fund, impo… - matteosalvinimi : Paolo Del Debbio: 'Io ce l'ho molto con chi governa in Cina. Perché ha ritardato le informazioni e non permette di… - olindocervi : @AndreaOrlandosp Del #RecoveryFund a #Ungheria e #Polonia non importa perché sono paesi sovrani con propria moneta… - Gobbo76_ : @CesareSacchetti Ti dirò che io temo di più il 4* Reich che la dittatura globale.... la storia ci insegna che spave… -