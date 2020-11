GF Vip: l’uomo ideale di Zorzi pronto ad entrare in casa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le dichiarazioni di Alfonso Signorini fatte nella quotidiana puntata di “casa Chi” sembra che l’uomo ideale di Tommaso Zorzi sia sempre più vicino a fare il suo ingresso nella casa! Buone notizie per Tommaso Zorzi che nelle ultime settimane aveva espresso a Signorini il suo desiderio di avere nella casa qualcuno da corteggiare. Nonostante l’influencer stia vivendo in maniera serena eArticolo completo: GF Vip: l’uomo ideale di Zorzi pronto ad entrare in casa dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 18 novembre 2020) Secondo le dichiarazioni di Alfonso Signorini fatte nella quotidiana puntata di “Chi” sembra che l’uomodi Tommasosia sempre più vicino a fare il suo ingresso nella! Buone notizie per Tommasoche nelle ultime settimane aveva espresso a Signorini il suo desiderio di avere nellaqualcuno da corteggiare. Nonostante l’influencer stia vivendo in maniera serena eArticolo completo: GF Vip: l’uomodiadindal blog SoloDonna

fabIan41150567 : @goldrek75 L'uomo che sussurra ai vip,mr simpaty?????? - nicolo69d : Questa è l’Italia sei un vip hai 4 dottori a torno e 20 infermieri,carissima Ivan Saresti stata come quel povero uo… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi 'ribalta' Morra e suo padre: 'Ma siete normali?'. Caos, Signorini: 'Fai l'uomo' - 1galatine1 : Vuole fare il calciatore e non è capace. Vuole fare il VIP e non è capace. Vuole fare il gentiluomo e non è capace.… - AdrianaBravi1 : Cattedrali in senso lato. Non è un buon motivo affamare dicendo che è fisiologico La scienza serve per fare altre i… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip l’uomo Ruolo sindaci, sinergia e prossimità servizi per benessere cittadini, il nuovo paradigma di Sandoz e Anci Yahoo Notizie