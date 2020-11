FERRAN TORRES | UNA NOTTE DA FENOMENO

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 18 novembre 2020) FerránGarcía nasce a Foios il 29 febbraio 2000, è un attaccante che attualmente veste la maglia del Manchester City, della Spagna e della Spagna Under 21. Cresce nelle giovanili del Valencia, esordendo con i grandi il 30 novembre del 2017 in Copa del Rey contro il Real Saragozza, nel novembre 2019 segna il suo primo gol in Champions League nella vittoria interna per 4-1 sul Lille. Nell’estate del 2020 il Manchester City lo fa suo per 23 milioni di euro come base, più 12 di bonus, firmando un contratto valido fino al 2025,prende la maglia numero 21 che era del suo connazionale David Silva. Il 30 settembre sigla il suo primo gol coi Citizens, nel 3-0 al Burnley in Coppa di lega inglese, dopo nemmeno un mese ne fa due in Champions, uno al Porto ed uno al Marsiglia. Con la sua Nazionale ha vinto l’Europeo U17 nel 2017 e nello stesso anno ha ...