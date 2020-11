“Appetite” dei Prefab Sprout in versione picture disc|Needle

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Ripubblicato indisc l’album “Steve McQueen” dei, un gruppo britannico che a metà degli anni ’80 ottenne un discreto successo, ma che soprattutto divenne un gruppo “cult” della new wave britannica. Su Wikipedia si spiega così il nome del gruppo: Si può tradurre in italiano come “germogliobricato”. Stando a quanto riportato su British Hit Singles & Albums, esso deriva da un verso di una canzone di Frank e Nancy Sinatra, intitolata Jackson, che diceva «We got married in a fever, hotter than a pepper», le cui parole finali vennero tramutate in “”. l loro secondo album “Steve McQueen” del 1985 incuriosì sia per il titolo che per la foto di copertina, che ritraeva il gruppo su una ...