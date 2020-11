Ant-Man 3: Bobby Cannavale conferma che nel 2021 dovrebbero iniziare le riprese (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bobby Cannavale ha confermato che le riprese di Ant-Man 3 dovrebbero svolgersi nel 2021, anche se per ora non ha ricevuto la chiamata della Marvel. Le riprese del film Ant-Man 3 dovrebbero iniziare nel 2021, secondo quanto dichiarato da Bobby Cannavale in una nuova intervista. L'attore ha confermato che la Marvel ha intenzione di realizzare il sequel e il progetto dovrebbe entrare prossimamente nella fase della produzione. Bobby Cannavale, intervistato da Fandom, ha dichiarato: "Penso che Ant-Man 3 verrà realizzato il prossimo anno e spero di fare parte del cast". L'attore, interprete di Jim Paxtion, ha aggiunto: "Sarà meglio che ci ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 18 novembre 2020)hato che ledi Ant-Man 3svolgersi nel, anche se per ora non ha ricevuto la chiamata della Marvel. Ledel film Ant-Man 3nel, secondo quanto dichiarato dain una nuova intervista. L'attore hato che la Marvel ha intenzione di realizzare il sequel e il progetto dovrebbe entrare prossimamente nella fase della produzione., intervistato da Fandom, ha dichiarato: "Penso che Ant-Man 3 verrà realizzato il prossimo anno e spero di fare parte del cast". L'attore, interprete di Jim Paxtion, ha aggiunto: "Sarà meglio che ci ...

I Marvel Studios si stanno adoperando perché la fotografia principale di Ant-Man 3 inizi il prossimo anno. Ant-Man sta per tornare, ragazzi! O almeno così sembra… A quanto par ...

