Amici 2020, chi è Martina Miliddi? La studentessa scelta dalla Cuccarini (Di mercoledì 18 novembre 2020) Martina Miliddi non sarà sola La terza puntata daytime di Amici 2020, inizia con l’incontro tra Martina Miliddi e l’insegnante Lorella Cuccarini. L’alunna di ballo racconta la sua storia. Leggi anche Amici 20 al via: formata la classe dei nuovi sedici talenti COSA SAPPIAMO DI LEI Martina Miliddi ha 20 anni, è nata e cresciuta ad Assemini, in provincia Cagliari nel 2000. La passione per il ballo è cominciata quando aveva solo 5 anni e ha raccontato che tutto ha avuto inizio quando, insieme al papà, guardava ‘Striscia la Notizia’ e provava a replicare i balletti delle veline in giro per tutta la casa. Martina INCONTRA LA Cuccarini Dopo la sua prima lezione di danza classica, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 18 novembre 2020)non sarà sola La terza puntata daytime di, inizia con l’incontro trae l’insegnante Lorella. L’alunna di ballo racconta la sua storia. Leggi anche20 al via: formata la classe dei nuovi sedici talenti COSA SAPPIAMO DI LEIha 20 anni, è nata e cresciuta ad Assemini, in provincia Cagliari nel 2000. La passione per il ballo è cominciata quando aveva solo 5 anni e ha raccontato che tutto ha avuto inizio quando, insieme al papà, guardava ‘Striscia la Notizia’ e provava a replicare i balletti delle veline in giro per tutta la casa.INCONTRA LADopo la sua prima lezione di danza classica, ...

