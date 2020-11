Albano, la figlia Jasmine attaccata sui social “Che ti sei rifatta?” dopo la sua incredibile risposta nessuno replica più (Di mercoledì 18 novembre 2020) Albano in questo periodo si sta dedicando al suo nuovo progetto, far parte, tra i giudici, di The voice Senjor insieme a sua figlia Jasmine. Albano, nonostante non sia più giovanissimo, è un vulcano che non si ferma mai e l’idea di avere un appuntamento televisivo con la figlia lo inorgoglisce. Qualcuno ha criticato la scelta che ha fatto la produzione del programma che sarà condotto da Antonella Clerici perché, vedere una ragazza così giovane in tv nella veste di giudice ha fatto storcere il naso a parecchi che hanno ritenuto che fosse intervenuto Albano a condizionare questa scelta. Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha detto che, in ogni ambiente lavorativo i padri cercano, se possono, di aiutare i propri figli e ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 18 novembre 2020)in questo periodo si sta dedicando al suo nuovo progetto, far parte, tra i giudici, di The voice Senjor insieme a sua, nonostante non sia più giovanissimo, è un vulcano che non si ferma mai e l’idea di avere un appuntamento televisivo con lalo inorgoglisce. Qualcuno ha criticato la scelta che ha fatto la produzione del programma che sarà condotto da Antonella Clerici perché, vedere una ragazza così giovane in tv nella veste di giudice ha fatto storcere il naso a parecchi che hanno ritenuto che fosse intervenutoa condizionare questa scelta. Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha detto che, in ogni ambiente lavorativo i padri cercano, se possono, di aiutare i propri figli e ...

AnnabeLecter : #TwitteRai ma quindi, casco dal però perché ricordavo solo Albano che sguilla dalle scale.. Albano e Romina hanno c… - ElenaIncarnato : @THEVOICE_ITALY ma @carrisi_jasmine cosa ci fa ?figlia di #albano qui c’è lo zampino di @LeccisoLoredana - Simoneschianch2 : @NattiNatasha Sai Albano che tua figlia gli piace - GiuseppinaPucc1 : Non ho capito, Albano con la figlia giudice a the voice?#isolitiignoti - Bruna71034516 : @cheTVfa L idea sarà pure bella ma Albano e figlia proprio no! !! -