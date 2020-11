Virologo Pregliasco: “Per Natale si allargheranno le possibilità di movimento” (Di martedì 17 novembre 2020) “È chiaro che si dovrà attuare un allargamento delle possibilità di movimento per il Natale, ma dovrà essere un Natale abbastanza sobrio, perché un liberi tutti ci porterebbe, appunto, a una terza ondata“. Lo ha dichiarato il Virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, intervenuto durante ‘Agorà’ in onda su Rai 3. “La terza ondata è possibile sulla base della storia delle precedenti pandemie e la sua intensità dipenderà dalla capacità che avremo di convivere col virus – ha aggiunto –. Il Coronavirus è una maratona, non è uno sprint. La preoccupazione è l’arrivo dell’epidemia di influenza e di infezioni respiratorie acute che ci aspettiamo da ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “È chiaro che si dovrà attuare un allargamento delle possibilità di movimento per il, ma dovrà essere unabbastanza sobrio, perché un liberi tutti ci porterebbe, appunto, a una terza ondata“. Lo ha dichiarato ildell’Università Statale di Milano Fabrizio, intervenuto durante ‘Agorà’ in onda su Rai 3. “La terza ondata è possibile sulla base della storia delle precedenti pandemie e la sua intensità dipenderà dalla capacità che avremo di convivere col virus – ha aggiunto –. Il Coronavirus è una maratona, non è uno sprint. La preoccupazione è l’arrivo dell’epidemia di influenza e di infezioni respiratorie acute che ci aspettiamo da ...

