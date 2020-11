Sassuolo, De Zerbi: “Vogliamo un posto in Europa, non firmerei per il quarto posto” (Di martedì 17 novembre 2020) “Lo scorso anno siamo arrivati ottavi, quest’anno vogliamo andare in Europa. Non ho problemi ha dichiarare le mie ambizioni perché il mio Sassuolo continua a migliorare“. Parole decide quelle di Roberto De Zerbi che non nasconde i suoi obiettivi per la stagione in corso. I neroverdi sono partiti bene ed il tecnico è consapevole di quanto fatto finora come ribadisce ai microfoni di Repubblica: “Le prime sette sono più forti sulla carta e serve che qualcuna buchi per l’Europa. Come tecnico io mi faccio in quattro per assecondare le caratteristiche dei giocatori, ma proprio per questo poi sono in diritto di chiedere il triplo a loro”. Afferma De Zerbi che parlando del futuro non dà scontato il suo addio: “Non ... Leggi su sportface (Di martedì 17 novembre 2020) “Lo scorso anno siamo arrivati ottavi, quest’anno vogliamo andare in. Non ho problemi ha dichiarare le mie ambizioni perché il miocontinua a migliorare“. Parole decide quelle di Roberto Deche non nasconde i suoi obiettivi per la stagione in corso. I neroverdi sono partiti bene ed il tecnico è consapevole di quanto fatto finora come ribadisce ai microfoni di Repubblica: “Le prime sette sono più forti sulla carta e serve che qualcuna buchi per l’. Come tecnico io mi faccio in quattro per assecondare le caratteristiche dei giocatori, ma proprio per questo poi sono in diritto di chiedere il triplo a loro”. Afferma Deche parlando del futuro non dà scontato il suo addio: “Non ...

