'Mi Chiamo Francesco Totti', gaffe di Amazon: locandina con Spalletti (Di martedì 17 novembre 2020) Dopo la prima tv su Sky, 'Mi Chiamo Francesco Totti', il docufilm sulla vita dell'ex capitano della Roma sbarca su numerose piattaforme. Tra queste c'è anche Amazon Prime Video che si è però resa protagonista con una gaffa sottolineata dai tifosi sui social. Per l'immagine di locandina è stata infatti scelta una foto che ritrae anche Luciano Spalletti, tecnico con il quale Totti ha avuto più di qualche problema prima di dire addio al calcio.

