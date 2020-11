Corey Taylor | un ruolo in un horror movie

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 17 novembre 2020), l’immenso leader degli Slipknot, parteciperà a un film dell’orrore: “Rucker”. La pellicola è incentrata sulle gesta di un camionista che si trasforma in un pericoloso serial killer. Il film, attualmente in fase di post- produzione, è stato diretto da Amy Hesketh e prodotto da suo marito Aaron Drane. Il produttore ha già avuto l’occasione di lavorare connel film “Fear Clinic” del 2014, che ha visto il frontman ancora una volta protagonista insieme all’attore di “Nightmare On Elm Street”, il celeberrimo Robert Englund, aka Freddy Krueger. Siete curiosi di vederecimentarsi in una nuova prova?: un futuro da attore? “È una rock star” ha ...