Case e Map, convenzione tra Comune e GdF per la disponibilità di alloggi per i marescialli (Di martedì 17 novembre 2020) L'Aquila - Il Comune dell’Aquila metterà alloggi del progetto Case e Map a disposizione della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Accogliendo la richiesta del comandante della scuola, generale Cristiano Zaccagnini, la giunta comunale ha infatti deliberato di concedere alcune abitazioni dei complessi post sisma in favore dei marescialli allievi del 3° anno, che frequentano il corso di Qualificazione operativa, approvando il relativo schema di convenzione. “Prosegue l’azione dell’amministrazione comunale, finalizzata ad andare incontro alle esigenze delle istituzioni che necessitano di soluzioni logistiche, affinché il proprio personale possa svolgere al meglio il proprio lavoro a vantaggio della collettività – hanno affermato ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 17 novembre 2020) L'Aquila - Ildell’Aquila metteràdel progettoe Map a disposizione della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. Accogliendo la richiesta del comandante della scuola, generale Cristiano Zaccagnini, la giunta comunale ha infatti deliberato di concedere alcune abitazioni dei complessi post sisma in favore deiallievi del 3° anno, che frequentano il corso di Qualificazione operativa, approvando il relativo schema di. “Prosegue l’azione dell’amministrazione comunale, finalizzata ad andare incontro alle esigenze delle istituzioni che necessitano di soluzioni logistiche, affinché il proprio personale possa svolgere al meglio il proprio lavoro a vantaggio della collettività – hanno affermato ...

espressione24 : L’Aquila, 16 Novembre 2020. Il comune ha dato la sua adesione nella disposizione di alloggi, Map e progetto Case,… - ComuneLAquila : Case e Map, convenzione con la Guardia di finanza per la disponibilità di alloggi per i marescialli allievi della s… - laquilablog : Case e Map, convenzione con la Guardia di finanza: alloggi per gli allievi: Il Comune dell’Aquila metterà alloggi d… - radiolaquila1 : Case e Map, convenzione con la Guardia di finanza p... - newstown_aq : #LAquila Case e Map agli allievi marescialli GdF, ok dalla Giunta comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Case Map CASE e MAP, alloggi per gli allievi della Guardia di Finanza Il Capoluogo