Atp Finals 2020 | Thiem | “Grande partita dal primo all’ultimo punto”

(Di martedì 17 novembre 2020) Dominicbatte in due set 7-6(7) 7-6(4) Rafael Nadal nel match valevole per la seconda giornata dei gironi delle Atpe stacca il pass per le semifinali. Al termine dell’incontro l’austriaco ha espresso tutta la propria gioia per il successo ottenuto: “E’ stata una grandedalall’ultimo punto, con tutti i colpi. Sono molto contento di come io abbia servito, soprattutto quando ero in difficoltà. Sono stato molto fortunato a vincere ilset e contro Rafa è meglio partire bene. Sapevo di avere un leggerissimo vantaggio dopo iltie-break. Tutti gli 8 giocatori qui presenti sono in grande forma, vedremo tante partite lottate”. Atp, ...