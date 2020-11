Pagliuca Uil | “Fallimento Amts | attendiamo ancora stipendi arretrati e Tfr”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Cosimo, segretario generale aggiunto di Uil Trasporti Benevento-Avellino: “Sono passati 5 mesi dalla ratifica del fallimento della oramai ex, ma non è stato preso nessun provvedimento riguardo il pagamento delle spettanze arretrate in favore dei lavoratori:e tfr. In un periodo così difficile per i lavoratori, che a causa del Covid ha costretto gli stessi anche ad un periodo di cassa integrazione, si sarebbe auspicata una maggiore celerità da parte dei curatori fallimentari nel dare appunto le spettanze dovute. Ad oggi nulla di tutto ciò. Faccio appello pertanto al sindaco di Benevento on. Clemente Mastella e a tutto l’esecutivo affinché si attivino per la risoluzione ...