Nasce Heritage Preservation Lab | specializza i giovani in nanotecnologie

Palermo, 16 nov. (Adnkronos) - "Il nostro Paese ha bisogno di ripartire, praticando la resilienza per non soccombere a questa terribile pandemia, ma anche di iniziare a pensare di nuovo ad un futuro positivo puntando sull'eccellenza dell'Italia: i Beni Culurali. Per questo, dopo tanta esperienza maturata nel settore, abbiamo pensato di far Nascere l'Heritage Preservation Lab, un laboratorio dedicato al restauro e alla conservazione, un grande progetto del quale faranno parte i più noti restauratori mondiali e dove, dopo un'adeguata formazione, verranno avviati al lavoro centinaia di giovani, che si specializzeranno nelle applicazioni di nanotecnologie". Lo ha detto Sabrina Zuccalà, direttrice del laboratorio 4ward360, in una nota inviata anche al premier ...

Per questo, dopo tanta esperienza maturata nel settore, abbiamo pensato di far nascere l’Heritage Preservation Lab, un laboratorio dedicato al restauro e alla conservazione, un grande progetto del ...

