Milan, si cerca un vice Ibrahimovic (Di lunedì 16 novembre 2020) Zlatan Ibrahimovic si sta confermando ad alti livelli nonostante i suoi 39 anni, ma, come lui stesso ha ammesso, inizia ad accusare la stanchezza per il doppio impegno campionato- Europa League che quest’anno il Milan è chiamato a fronteggiare. Cosi il club rossonero, pur nutrendo una grandissima fiducia in lui, è alla ricerca di un’ alternativa che possa farlo rifiatare. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbero due i profili finiti sul taccunio dei vertici Milanisti. Chi sarà il vice Ibrahimovic? Il primo nome accostato ai rossoneri è quello di Doneyll Malen, attaccante del Psv. Il giocatore è assistito da Mino Raiola ed è considerato l’ideale per crescere all’ombra del campione svedese. Il problema, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 16 novembre 2020) Zlatansi sta confermando ad alti livelli nonostante i suoi 39 anni, ma, come lui stesso ha ammesso, inizia ad accusare la stanchezza per il doppio impegno campionato- Europa League che quest’anno ilè chiamato a fronteggiare. Cosi il club rossonero, pur nutrendo una grandissima fiducia in lui, è alla ridi un’ alternativa che possa farlo rifiatare. Stando alle prime indiscrezioni, sarebbero due i profili finiti sul taccunio dei verticiisti. Chi sarà il? Il primo nome accostato ai rossoneri è quello di Doneyll Malen, attaccante del Psv. Il giocatore è assistito da Mino Raiola ed è considerato l’ideale per crescere all’ombra del campione svedese. Il problema, ...

Undertakerosso1 : @LGWsport Ad oggi, il Milan cerca un serio sostituto di chala. Perché maldini a torto o ragione, per colpe sue o no… - a78life : @86_longo Per me nessuna “tensione”: a gennaio si cerca di cederlo o altrimenti finisce l’anno e poi si cerca un so… - NotxMe : RT @MarkHattyla: @fattoquotidiano Dopo report che farà il super reportage ,bellinazzo che cerca di capire se il Milan può fare lo stadio ,… - gustatore : @milan_corner @mefisto94_ Cerca Total Fred, bel cromosoma in più in bella vista. Uno dei più famosi, figurati gli a… - angelmnt99 : @MarcoBellinazzo @sole24ore State strascassando i maroni con ste seghe mentali. Abbiamo le camere dello stato piene… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cerca Milan, si cerca un vice Ibrahimovic Periodico Daily - Notizie GdS – Corvino: “Ho trattato Hauge per il Lecce: avevo offerto 2 milioni, ma poi è arrivato il Milan”

Il direttore generale dell’area tecnica giallorossa, intervistato da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport (per la rubrica “3 domande a…), svela un retroscena di mercato. BLOCCATO HAUGE. «Da tempo ...

Ibrahimovic, il Milan cerca un vice

Il Milan è al lavoro per acquistare a gennaio una punta in grado di far rifiatare Ibrahimovic. Malen e Jovic gli indiziati principali ...

Il direttore generale dell’area tecnica giallorossa, intervistato da Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport (per la rubrica “3 domande a…), svela un retroscena di mercato. BLOCCATO HAUGE. «Da tempo ...Il Milan è al lavoro per acquistare a gennaio una punta in grado di far rifiatare Ibrahimovic. Malen e Jovic gli indiziati principali ...