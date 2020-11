Il post perfetto scritto dall' algoritmo L' ambizione di una startup italiana

Leggi su agi

(Di lunedì 16 novembre 2020) Un team tutto italiano ha messo a punto undi intelligenza artificiale al servizio del marketing digitale. Si chiama Ailyn e, assicurano i suoi creatori, non nasce per prendere ilo di social media manager e digital marketer, ma per aiutare chi gestisce e attua strategie di comunicazione sulle piattaforme digitali a realizzare contenuti efficaci. Non si tratta solo di creare unvirale su Instagram o di rendere profittevole al massimo una piattaforma e-commerce, assicurano, fondata dal Gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali Daniele Chieffi e Alessandro Luciani, ma di "aumentare l'intelligenza umana, supportandola e amplificandola senza sostituirla". Ma come funziona Ailyn? L'automatizza tutte le fasi di ...