GF Vip, colpo di scena: ecco chi potrebbe entrare nella casa e quando (Di lunedì 16 novembre 2020) colpo di scena al GF Vip, un nuovo ingresso potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola. ecco di chi si tratta e quando dovrebbe entrare, l’indiscrezione Foto: Instagram @grandefratellovipIl Grande Fratello Vip non finisce di stupire. Ogni puntata regala emozioni e personaggi sempre nuovi. Tutto può succedere, ormai la squadra di Alfonso Signorini ci ha abituato a qualunque novità inaspettata. Recentemente, nella casa hanno fatto il loro ingresso dei nuovi concorrenti. Per alcuni – vedi Stefano Bettarini – l’avventura è anzitempo terminata a causa di una squalifica. La permanenza di Paolo Brosio è durata poco, per via dell’eliminazione. Mentre per Selvaggia Roma il viaggio ... Leggi su chenews (Di lunedì 16 novembre 2020)dial GF Vip, un nuovo ingressorimescolare tutte le carte in tavola.di chi si tratta edovrebbe, l’indiscrezione Foto: Instagram @grandefratellovipIl Grande Fratello Vip non finisce di stupire. Ogni puntata regala emozioni e personaggi sempre nuovi. Tutto può succedere, ormai la squadra di Alfonso Signorini ci ha abituato a qualunque novità inaspettata. Recentemente,hanno fatto il loro ingresso dei nuovi concorrenti. Per alcuni – vedi Stefano Bettarini – l’avventura è anzitempo terminata a causa di una squalifica. La permanenza di Paolo Brosio è durata poco, per via dell’eliminazione. Mentre per Selvaggia Roma il viaggio ...

ilgiornale : Dayane Mello al vetriolo contro Elisabetta Gregoraci: tra le due è finito l'idillio e ora la brasiliana affonda il… - endrio07047297 : Ho iniziato da poco a vedere il gf Vip ma basta un colpo d’occhio per capire chi sono le queen. - 95Niniiii : Ma le facce dei vip dietro che esprimono in un colpo solo il pensiero di tutta Italia quando ha saputo che sarebbe… - burbvlarry : il colpo di scena sarà dire ai vip che non è eliminatorio il televoto ahaha CREDO #gfvip - Gianpa84877516 : @Magrino1 @borghi_claudio A dire il vero, la colpa in parte, e' dei VIP che han svolazzato in tutta Europa e poi si… -