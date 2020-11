Crotone, Messias avverte la Lazio: “Vicini alla vittoria, in casa abbiamo più chance” (Di lunedì 16 novembre 2020) L'ultimo posto in classifica non toglie fiducia al Crotone. I calabresi, infatti, hanno mostrato miglioramenti importanti gara dopo gara. Per questo motivo, la squadra di Giovanni Stroppa è convinta dei proprio mezzi. L'attaccante Junior Messias ha espresso le sue opinioni a FCTV: "Dobbiamo prepararci al meglio. Arriviamo da un buon pareggio col Torino, la sosta serve a mettere benzina nelle gambe per farci trovare pronti nelle prossime gare. Mi sto adattando molto bene alla Serie A, gli avversari sono molto più forti tecnicamente e tatticamente rispetto alla B. Il campionato di A è ovviamente più difficile, ma io mi sto inserendo nel modo giusto".LazioIl prossimo avversario sarà la Lazio, ma il blasone dei biancocelesti non sembra spaventare ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 16 novembre 2020) L'ultimo posto in classifica non toglie fiducia al. I calabresi, infatti, hanno mostrato miglioramenti importanti gara dopo gara. Per questo motivo, la squadra di Giovanni Stroppa è convinta dei proprio mezzi. L'attaccante Juniorha espresso le sue opinioni a FCTV: "Dobbiamo prepararci al meglio. Arriviamo da un buon pareggio col Torino, la sosta serve a mettere benzina nelle gambe per farci trovare pronti nelle prossime gare. Mi sto adattando molto beneSerie A, gli avversari sono molto più forti tecnicamente e tatticamente rispettoB. Il campionato di A è ovviamente più difficile, ma io mi sto inserendo nel modo giusto".Il prossimo avversario sarà la, ma il blasone dei biancocelesti non sembra spaventare ...

