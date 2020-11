Calciomercato Juventus, Bonucci chiama Bastoni: scambio con l’Inter (Di lunedì 16 novembre 2020) Leonardo Bonucci è stato costretto a saltare Italia-Polonia giocata nella serata di ieri per un problema fisico che lo terrà fuori per diverso tempo, ed ha lasciato il posto nell’11 titolare ad Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, autore di una grandissima prova insieme a Francesco Acerbi. I due hanno fermato Robert Lewandowski, il centravanti più forte di questo 2020. Bastoni ha indossato il numero 19, che come da lui stesso rivelato ai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara, è stato proprio Bonucci ad offrirglielo negli spogliatoi. Un passaggio di consegne naturale in vista del futuro della Nazionale, e secondo le ultime voci di Calciomercato, anche della Juventus. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 16 novembre 2020) Leonardoè stato costretto a saltare Italia-Polonia giocata nella serata di ieri per un problema fisico che lo terrà fuori per diverso tempo, ed ha lasciato il posto nell’11 titolare ad Alessandro, difensore dell’Inter, autore di una grandissima prova insieme a Francesco Acerbi. I due hanno fermato Robert Lewandowski, il centravanti più forte di questo 2020.ha indossato il numero 19, che come da lui stesso rivelato ai microfoni di Rai Sport subito dopo la gara, è stato proprioad offrirglielo negli spogliatoi. Un passaggio di consegne naturale in vista del futuro della Nazionale, e secondo le ultime voci di, anche della. LEGGI ANCHE: Mercato Juve, non solo Gravenberch: Paratici ...

