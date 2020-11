Oggi 546 vittime e quasi 34mila contagi, meno tamponi, ricoveri in crescita (Di lunedì 16 novembre 2020) Casi per coronavirus in calo, resta altissimo il numero delle vittime. Superata quota 45mila decessi dall'inizio dell'epidemia. Aumentano ancora le terapie intensive Leggi su tg.la7 (Di lunedì 16 novembre 2020) Casi per coronavirus in calo, resta altissimo il numero delle. Superata quota 45mila decessi dall'inizio dell'epidemia. Aumentano ancora le terapie intensive

mante : Anche oggi, come praticamente sempre negli ultimi giorni, abbiamo il numero di morti (546) più alto di tutta Europa. - maxfavoti : Anche oggi 546 persone hanno fatto finta di morire, come avere 2 Terremoti finti di Amatrice... bah - LucaGattuso : Considerazioni (3) intanto oggi siamo a 504 decessi contro i 546 di ieri e i 356 di lunedì scorso. 99 sono in Lomba… - fuckyoutiddy : RT @CicRosina: Oggi 546 persone hanno fatto finta di morire per obbligarci a stare in casa e per rovinarci il pranzo di Natale. - airinas66 : RT @CicRosina: Oggi 546 persone hanno fatto finta di morire per obbligarci a stare in casa e per rovinarci il pranzo di Natale. -