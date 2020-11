LIVE Nadal-Rublev 3-2, ATP Finals 2020 in DIRETTA: primi turni di servizio non difficili (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Nadal, appena lunga la risposta di Rublev. 40-15 Cerca l’angolo stretto con il dritto Nadal dopo il servizio, ma la palla è appena larga. 40-0 Prima centrale vincente di Nadal. 30-0 Prima vincente di Nadal. 15-0 Rublev tiene molto bene lo scambio con Nadal, ma sbaglia il dritto lungolinea che voleva essere vincente. 2-2 Serve sulla riga Rublev per tenere la battuta. 40-15 Fiondata vincente in risposta di Nadal sulla seconda di Rublev. 40-0 Prima efficace di Rublev che prende la rete e chiude di dritto. 30-0 Prima vincente di Rublev. 15-0 Bella manovra di Rublev ... Leggi su oasport (Di domenica 15 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2, appena lunga la risposta di. 40-15 Cerca l’angolo stretto con il drittodopo il, ma la palla è appena larga. 40-0 Prima centrale vincente di. 30-0 Prima vincente di. 15-0tiene molto bene lo scambio con, ma sbaglia il dritto lungolinea che voleva essere vincente. 2-2 Serve sulla rigaper tenere la battuta. 40-15 Fiondata vincente in risposta disulla seconda di. 40-0 Prima efficace diche prende la rete e chiude di dritto. 30-0 Prima vincente di. 15-0 Bella manovra di...

