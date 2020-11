Roma, ancora tragedia alla stazione: incidente o suicidio? (Di martedì 3 novembre 2020) Il dramma alla stazione Aurelia, da accertare la dinamica dei fatti, traffico in tilt in seguito all’incidente. Si indaga. Treno Italo in stazione (fonte foto web)Un nuovo dramma scuote la capitale, un uomo, investito da un treno sulla tratta Roma–Grosseto, nei pressi della stazione Aurelia. L’incidente ha chiaramente causato il blocco della circolazione e successivamente un rallentamento che ha causato non pochi disservizi alla linea. Da stabilire, le generalità della persona, inizialmente infatti l’identificazione non è stata di fatto agevole. ancora poco chiara la dinamica dei fatti. L’incidente, se di incidente si parla, ha scosso i ... Leggi su chenews (Di martedì 3 novembre 2020) Il drammaAurelia, da accertare la dinamica dei fatti, traffico in tilt in seguito all’. Si indaga. Treno Italo in(fonte foto web)Un nuovo dramma scuote la capitale, un uomo, investito da un treno sulla tratta–Grosseto, nei pressi dellaAurelia. L’ha chiaramente causato il blocco della circolazione e successivamente un rallentamento che ha causato non pochi disservizilinea. Da stabilire, le generalità della persona, inizialmente infatti l’identificazione non è stata di fatto agevole.poco chiara la dinamica dei fatti. L’, se disi parla, ha scosso i ...

