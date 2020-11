Zidane: "Conte, che impressione! Con l'Inter è una finale" (Di lunedì 2 novembre 2020) MADRID (Spagna) - Domani alle 21:00 al Santiago Bernabeu andrà in scena quella che è già una sfida decisiva per le sorti di Real Madrid ed Inter nel Gruppo B della fase a gironi della Champions League ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) MADRID (Spagna) - Domani alle 21:00 al Santiago Bernabeu andrà in scena quella che; già una sfida decisiva per le sorti di Real Madrid ednel Gruppo B della fase a gironi della Champions League ...

tuttosport : Intervista esclusiva ad #Amoruso: '#Zidane favorito su #Conte, e un giorno tornerà alla #Juve' - TUTTOJUVE_COM : Zidane affronta l'ex compagno Conte: 'Capitano e uomo importante della Juve. A Torino per imparare da lui quando st… - it_mainsport : RT @it_mainsport: Alla vigilia del match #RealMadrid #inter , l’ex attaccante della #Juventus , Nicola #Amoruso, in un’intervista ha parla… - sportli26181512 : Zidane: 'Conte, che impressione! Con l'Inter è una finale': Così il tecnico del Real Madrid sulla cruciale sfida di… - clikservernet : Zidane: “In campo come se fosse una finale, Conte? Lo stimo molto” -